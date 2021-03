Le complesse vicende giudiziarie che ruotano intorno allo spalma-incentivi del fotovoltaico hanno assegnato un nuovo punto a favore dell’Italia. Il centro internazionale per la risoluzione delle controversie che riguardano gli investimenti (Icsid: International Centre for Settlement of Investment Disputes presso la Banca mondiale), infatti, ha dato ragione al nostro paese nell’arbitrato avviato nel 2015 da […]

Potrebbe interessarti anche: