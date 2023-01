La Provincia autonoma di Trento agevola il sostegno al credito alle microimprese per efficienza energetica e rinnovabili. L’iniziativa è stata approvata con la delibera provinciale del 2 dicembre 2022, n.2251 (allegata in basso), con la quale l’ente provinciale ha determinato le risorse da assegnare agli enti di garanzia. Le risorse per garantire la facilitazione dell’accesso […]

Potrebbe interessarti anche: