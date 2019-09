Assetto completo nella seconda metà del 2020. A fornire la batteria termica per l'impianto CSP sarà la società norvegese EnergyNest.

Procedono i lavori per il primo progetto pilota per il solare a concentrazione (Csp) di Eni, che produrrà il vapore necessario al sito di Gela: è stato individuato il fornitore per la batteria per l’accumulo termico, la società norvegese EnergyNest, fa sapere una nota. L’accumulo termico sarà connesso all’impianto Csp permettendo di “produrre in continuo […]

