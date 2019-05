Modifiche a Ecobonus e Conto termico su stufe e caldaie e interventi sulla mobilità tra le misure illustrate dal ministro Costa per ridurre l’inquinamento atmosferico.

Requisiti ambientali più severi per l’uso di biomasse negli impianti di riscaldamento, con tanto di modifiche all’ecobonus: è questo uno dei temi centrali nella bozza del protocollo interministeriale sulla qualità dell’aria, presentata dal ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in audizione alla Camera (vedi allegato in basso). Il documento contiene poi diverse proposte che riguardano i trasporti […]

Potrebbe interessarti anche: