L'Uni ha pubblicato in italiano la CEI EN ISO 50001. Il contenuto in sintesi e il link allo store Uni.

È disponibile sul sito dell’Ente di normazione la versione italiana della norma UNI CEI EN ISO 50001:2018 “Sistemi di gestione dell’energia – Requisiti e linee guida per l’uso“, in vigore dal 27 settembre 2018. Il provvedimento – spiega una nota di accompagnamento – definisce i requisiti per creare, attuare, mantenere e migliorare un sistema di […]

