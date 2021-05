Per ottenere il Sismabonus acquisto è necessario che l’impresa che ottiene il titolo abilitativo per la demolizione del fabbricato preesistente e la realizzazione del nuovo edificio sia un’impresa di costruzioni e/o ristrutturazioni. A chiarirlo è l’Agenzia delle entrate con la risposta 320/2021 (in basso), a una società che chiedeva se gli acquirenti delle unità immobiliari […]

Potrebbe interessarti anche: