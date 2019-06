In sintesi le ultime analisi di mercato diffuse da Energy Trend e PV Info Link.

I prezzi del silicio tornano a essere un po’ volatili, condizionando l’andamento delle quotazioni dei prodotti fotovoltaici (wafer, celle, moduli), come riporta una recente analisi di EnergyTrend. Si parla di un mercato maggiormente “instabile” con una domanda in crescita per il silicio monocristallino mentre le forniture non sono riuscite a tenere il passo, determinando così […]

Potrebbe interessarti anche: