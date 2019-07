Le problematiche inerenti alla sicurezza elettrica nei sistemi di accumulo utilizzati in impianti fotovoltaici e per la ricarica di veicoli elettrici e ibridi.

I Vigili del Fuoco hanno pubblicato la bozza delle linee guida per poter eseguire le operazioni di soccorso in presenza dei sistemi di accumulo energetico, seguendo le normative di riferimento per quanto concerne il lavoro elettrico sotto tensione e fuori tensione. Il documento – si spiega nell’introduzione – vuole illustrare e informare sulle problematiche inerenti […]

