La Regione Siciliana assegna contributi alle aziende per l’ammodernamento dei frantoi oleari. Il bando (allegato in basso) ha una dotazione finanziaria di 12.690.731 euro, somma assegnata dal PNRR alla Regione Siciliana per la sottomisura “Ammodernamento dei frantoi oleari”. I beneficiari dell’avviso sono le aziende agricole, le imprese agroindustriali, comprese le loro associazioni e cooperative, titolari […]

Potrebbe interessarti anche: