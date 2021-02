Partiranno nel terzo trimestre 2021 i lavori per il mega parco fotovoltaico da quasi 700 MW in Sicilia. Il progetto, che sorgerà tra le province di Palermo e Trapani, inizialmente prevedeva una potenza totale installata di 400 MW suddivisa in varie sezioni; poi lo sviluppatore del progetto, Steag Solar Energy Solutions (Sens), società tedesca basata […]

Potrebbe interessarti anche: