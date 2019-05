Bocciate più di 540 proposte sulle 1.271 presentate. Atteso un ulteriore sfoltimento prima delle votazioni.

Quasi metà degli emendamenti al DL Crescita non ha passato il vaglio delle commissioni riunite Bilancio-Finanza della Camera, che stanno esaminando in sede referente il provvedimento che contiene misure urgenti per la ripresa economica del nostro paese. Più di 540 proposte di modifica su 1.271 presentate per il Ddl di conversione del decreto-legge 34/2019 sono […]

