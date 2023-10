Berlino sta esaminando “tutte le opzioni” per proteggere i produttori tedeschi di componenti per il fotovoltaico dal calo dei prezzi: sia sussidi che dazi sulle importazioni. Questa notizia, diffusa da Reuters riportando dichiarazioni del ministero dell’Economia tedesco, ha messo in allarme SolarPower Europe (SPE), l’associazione europea del fotovoltaico, decisamente contraria alle barriere commerciali sui moduli […]

