Un titolo abilitativo è regolato dalla legge vigente nel momento in cui quel titolo è stato posto in essere. In base a tale principio del “tempus regit actum”, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di un’azienda agricola che si era appellata contro la decisione del 2011 di un Comune friulano di dichiararsi incompetente in materia […]

