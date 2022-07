In Molise si va verso una riapertura dei procedimenti autorizzativi per decine di nuovi impianti a fonti rinnovabili, finora bloccati dalle autorità regionali (si veda anche quanto successo in Basilicata). Con due recenti sentenze, infatti, il Tar del Molise ha accolto i ricorsi di due operatori del settore, che si erano visti negare dalla Regione […]

