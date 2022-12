Per bocciare la realizzazione di nuovi impianti a fonti rinnovabili ci devono essere motivazioni concrete, non basta un “no” generico per il presunto contrasto visivo tra impianti e paesaggio. Questo, in sintesi, il principio ribadito dal Consiglio di Stato in una recente sentenza (link in basso). Nel caso specifico, la vicenda riguarda una società che […]

Potrebbe interessarti anche: