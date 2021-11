Dodici miliardi di euro di investimenti nella rete esistente “H2 ready”, altri 3 miliardi di euro per la prima parte di rete a idrogeno per collegare l’Italia ai paesi a maggiore domanda come la Germania, la realizzazione, tramite la controllata De Nora, di una “gigafactory” italiana di elettrolizzatori per la produzione di idrogeno verde, facendo […]

