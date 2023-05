Con la conversione in legge del D.l. n. 13/2023, conseguente all’entrata in vigore della L. n. 41/2023, il Legislatore ha fatto un ulteriore sforzo per semplificare e razionalizzare i procedimenti autorizzativi degli impianti fotovoltaici, ivi incluse le eventuali procedure paesaggistiche e ambientali (qui testo e sintesi delle novità, ndr). Come per le precedenti riforme, tutte […]

