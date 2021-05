Sulla semplificazione delle procedure di autorizzazione per opere come l’installazione di grandi impianti a fonti rinnovabili, “all’interno del Governo stiamo raggiungendo un equilibrio che il Parlamento potrà valutare”. È questo uno dei passaggi chiave dell’interrogazione parlamentare svoltasi ieri in Senato e a cui ha fornito risposta il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, affrontando il tema […]

Potrebbe interessarti anche: