Come potranno avvenire le cessioni dei crediti successive al primo esercizio dell’opzione (prima cessione o sconto in fattura), in seguito all’introduzione del divieto di cessione parziale e dell’obbligo di tracciabilità delle cessioni dei crediti relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi? Lo spiega l’Agenzia delle entrate pubblicando la risposta a questa faq. In particolare […]

Potrebbe interessarti anche: