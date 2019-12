La richiesta dei deputati pentastellati dopo l’abrogazione parziale in arrivo con la legge di Bilancio.

“Ci auguriamo, e ci impegneremo in tal senso, che il governo reintroduca nel primo provvedimento utile il meccanismo dello sconto in fattura o meccanismo similare per gli interventi di messa in sicurezza sismica, limitato con la manovra economica attualmente all’esame delle Camere soltanto agli interventi di ristrutturazione importanti di primo livello su parti condominiali per […]

