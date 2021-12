I prezzi medi globali delle batterie al litio sono diminuiti ancora ultimamente, portandosi a 132 $ per kWh nel 2021, in calo del 6% rispetto al 2020 (140 $/kWh) e con la prospettiva di scendere sotto 100 $ per kWh entro il 2024. Questi numeri sono riportati da BloombergNEF nel suo Battery Price Survey 2021. […]

Potrebbe interessarti anche: