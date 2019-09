La norma contiene la procedura di prova per la produzione di acqua calda sanitaria dell'impianto a pompa di calore.

È in vigore la norma UNI EN 12102-2:2019 in materia di scaldacqua a pompa di calore. Questa norma – spiega l’Ente nazionale sul proprio sito – comprende solo la procedura di prova per la produzione di acqua calda sanitaria dell’impianto a pompa di calore. Nel documento vengono in particolare specificati i metodi di prova per […]

