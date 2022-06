Bisogna contrastare i comportamenti abusivi degli operatori delle rinnovabili che portano alla cosiddetta “saturazione virtuale della rete”, con conseguenti possibili speculazioni sulla compravendita di contratti di connessione per nuovi impianti non ancora effettivamente realizzati. È la tesi generale che emerge da una recente sentenza del Tar Lombardia (link in basso). Nel caso specifico, il tribunale […]

Potrebbe interessarti anche: