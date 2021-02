La Sardegna è protagonista del nuovo accordo siglato tra Enel Green Power e Saras per sviluppare un progetto di idrogeno verde. La soluzione allo studio, spiega una nota di Enel Green Power, prevede l’utilizzo di un elettrolizzatore da 20 MW alimentato da energia rinnovabile prodotta sul posto, per fornire idrogeno verde da impiegare come materia […]

Potrebbe interessarti anche: