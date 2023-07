La Regione Sardegna ha previsto di erogare contributi ai comuni montani per svilupparsi anche attraverso le comunità di energia rinnovabile. I beneficiari sono le Comunità montane e/o le Unioni di comuni, composte da comuni totalmente o parzialmente montani; i Comuni totalmente o parzialmente montani, anche in forma aggregata. Il bando (allegato in fondo) è finanziato […]

