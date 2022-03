La Regione Sardegna ha pubblicato il bando per la realizzazione di sistemi per lo stoccaggio di energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili già in esercizio nei 366 Comuni della Regione che ricadono in aree rurali. Il bando, che ha una dotazione finanziaria di oltre 3,4 milioni di euro, rientra nel Psr Feasr 2014-2022, intervento 7.2.1 “Sostegno per la […]

Potrebbe interessarti anche: