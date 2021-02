Cambiano le regole per il fotovoltaico residenziale in Romania con l’obiettivo di semplificare l’installazione di nuovi impianti. Il ministero dell’Ambiente, infatti, ha emanato un decreto che modifica i criteri per il finanziamento del programma “Casa Verde Fotovoltaice” (link in basso), che prevede, per impianti con potenza di almeno 3 kW, un rimborso fino al 90% […]

