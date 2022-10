Il Gse ha informato gli operatori titolari di convenzioni di ritiro dedicato e tariffa omnicomprensiva ex D.M. 18/12/2008 che è stato momentaneamente sospeso il portale necessario per procedere alla fatturazione. In seguito alla riapertura del portale, che avverrà nei prossimi giorni, tutti gli operatori interessati potranno procedere con la fatturazione. Ai soli operatori del ritiro dedicato […]

