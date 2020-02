L‘Arera ha reso noti i nuovi prezzi minimi garantiti per l’anno 2020 per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili di potenza elettrica fino a 1 MW. Sono quelli nella tabella sotto, calcolati considerando che, da dati Istat, la variazione percentuale media annua dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno […]

Potrebbe interessarti anche: