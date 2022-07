Applicare da subito una politica nazionale di risparmio energetico per contrastare il calo delle forniture di gas dalla Russia in vista del prossimo autunno-inverno: è il messaggio centrale del presidente Arera, Stefano Besseghini, nella sua relazione annuale 2022 al Parlamento. Consumi controllati di energia elettrica e gas, ha dichiarato Besseghini (neretti nostri in tutte le […]

