La Regione Lombardia ha aperto il bando che concede contributi a fondo perduto e fino al 100% dei costi per l’efficientamento energetico dei fabbricati esistenti destinati a servizi abitativi pubblici. Come già anticipato a gennaio con una scheda tecnica, il bando attuativo (allegato in basso) ha una dotazione complessiva di 25 milioni di euro, dei […]

