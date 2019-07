I fondi sostengono efficientamento energetico, ristrutturazione, messa in sicurezza, adeguamento alle norme antisismiche e nuova costruzione di edifici scolastici.

Ammontano a 1.555 milioni di euro i fondi stanziati dalla Banca europea per gli investimenti (BEI, per la quota di 1.255 milioni) e dalla Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa (CEB, 300 milioni), a beneficio degli enti locali proprietari degli edifici scolastici. In particolare i finanziamenti – spiega una nota del Miur – sono destinati a […]

