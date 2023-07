La Regione deve chiudere il procedimento di autorizzazione unica per i nuovi impianti a fonti rinnovabili entro 60 giorni, se il Consiglio dei ministri ha dato parere favorevole alla Valutazione d’impatto ambientale. Decorsi inutilmente questi 60 giorni, l’autorizzazione si intende rilasciata in base al principio del “silenzio-assenso”. Lo afferma il Tar della Basilicata in due […]

Potrebbe interessarti anche: