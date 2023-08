La Commissione europea potrebbe richiedere ai singoli Stati membri di estendere gli incentivi nazionali per le fonti rinnovabili ai produttori di energia in altri paesi Ue. Questa valutazione è al centro della consultazione avviata da Bruxelles – fino al 28 agosto – sulla possibilità di una parziale apertura dei regimi per il sostegno alle energie […]

Potrebbe interessarti anche: