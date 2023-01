La verifica archeologica preventiva è estesa a tutte le opere assoggettate alla Valutazione di impatto ambientale, compresi gli impianti per la produzione di energia elettrica rinnovabile. Ma per gli impianti fotovoltaici in aree industriali, non è sempre necessario inviare la relazione archeologica, ad esempio quando gli interventi “non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse […]

Potrebbe interessarti anche: