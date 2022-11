Conto termico in calo nei primi 9 mesi del 2022 con una riduzione di circa il 30% per numero di impianti realizzati e incentivi erogati: generatori a biomasse, solare termico e pompe di calore tra gli interventi più richiesti E risparmi energetici attesi dai certifcati bianchi non in linea con il target Pniec al 2030. […]

