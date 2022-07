“Abbiamo passato mesi per geolocalizzare le richieste di connessione del fotovoltaico e siamo giunti alla conclusione che da un punto vista tecnico il tema della disponibilità di suolo non esiste”. È quanto ha detto il responsabile strategia di sistema di Terna, Luca Marchisio, durante il webinar L’accelerazione delle rinnovabili passa per le reti: le reti […]

Potrebbe interessarti anche: