Velocizzare le autorizzazioni per le fonti rinnovabili, chiudere il lavoro sul decreto Fer 2 con gli incentivi alle tecnologie più costose, come geotermia e solare termodinamico, preparare un nuovo decreto Fer 1 per continuare a supportare gli impianti eolici e fotovoltaici. Aumentare la produzione nazionale di gas e potenziare le infrastrutture di questo combustibile fossile […]

