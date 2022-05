Se si realizza un impianto a fonti rinnovabili di potenza inferiore rispetto a quella accettata inizialmente con il preventivo di connessione alla rete, si ha comunque diritto agli incentivi perché tale riduzione non va considerata come modifica sostanziale. Questo, in sintesi, il giudizio del Consiglio di Stato in una recente sentenza (link in basso). Nel caso […]

Potrebbe interessarti anche: