Il Parlamento ha demandato al governo il compito di semplificare le procedure autorizzative in materia di fonti energetiche rinnovabili (Fer). È questa una delle novità della “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021” (Legge 118/2022), che entrerà in vigore il 27 agosto di quest’anno e che delega appunto al governo il compito di […]

Potrebbe interessarti anche: