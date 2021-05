La Regione non può negare l’autorizzazione a realizzare un impianto a fonti rinnovabili, se manca lo studio sugli impatti cumulativi ma la stessa Regione non ha ancora emanato le norme in materia. Questo, in sintesi, il parere del Consiglio di Stato in una recente sentenza (link in basso). Nel caso specifico, la vicenda riguarda la […]

