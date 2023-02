Una Regione non può bocciare in modo generalizzato la realizzazione di nuovi impianti a fonti rinnovabili, appellandosi a priori alla tutela del paesaggio senza valutare i singoli progetti “caso per caso”. Il concetto è stato ribadito da una recente sentenza del Tar della Basilicata (link in basso). Nel caso specifico, i giudici amministrativi hanno accolto […]

