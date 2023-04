Non si può negare l’autorizzazione a costruire un impianto a fonti rinnovabili con motivazioni incongrue, generiche e indimostrate. A maggior ragione, se il progetto ricade in una zona priva di vincoli ambientali e paesaggistici e riguarda un impianto agrovoltaico, in grado di coniugare la produzione di energia con l’attività agricola, che non può essere assimilato […]

