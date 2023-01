La Regione Puglia ha approvato nuove disposizioni in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili, in particolare sugli oneri a carico dei proponenti e sul modello unico di “Atto unilaterale d’obbligo” per gli impianti assoggettati al rilascio dell’Autorizzazione Unica. Nel dettaglio, la delibera 1901/2022 (allegata in basso) introduce nelle disposizioni regionali specifici oneri istruttori per […]

