È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 199/2021 di recepimento della direttiva Ue 2018/2001 sulle fonti rinnovabili, cosiddetta Red II (Renewable energy directive). Il decreto entrerà in vigore il 15 dicembre. Il provvedimento, ricordiamo, era stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 4 novembre e poi firmato dal presidente della […]

