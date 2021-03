Estensione degli incentivi alle rinnovabili e un sostegno anche per lo storage, semplificazione delle procedure autorizzative, finanziamenti per le comunità energetiche, supporto a una filiera italiana… Questo e altro si può leggere sulle rinnovabili, nelle note tecniche al Piano nazionale di ripresa e resilienza trasmesse ieri in Parlamento dal MEF, un corposo documento (allegato sotto) […]

