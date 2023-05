ND-Sea One ha avviato le procedure autorizzative propedeutiche alla realizzazione, in Calabria, di un impianto ibrido offshore composto da eolico e fotovoltaico galleggiante. Secondo quanto riportato nella richiesta di concessione demaniale e nella relazione descrittiva, il progetto prevede 28 aerogeneratori da 15 MW ciascuno, per un totale di 420 MW, oltre a due piattaforme fotovoltaiche […]

