Ridurre al minimo la volatilità della produzione energetica delle fonti rinnovabili, è la chiave per garantire una sempre maggiore diffusione dei parchi eolici e solari e una fornitura stabile di elettricità in Europa. Una possibile soluzione dell’intermittenza produttiva dell’eolico e del fotovoltaico, è individuare i luoghi più adatti in cui installare queste due tecnologie in […]

Potrebbe interessarti anche: