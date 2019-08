Il Gestore ha pubblicato il rapporto “Regolazione regionale della generazione elettrica da fonti rinnovabili", aggiornato al 31 dicembre 2018. I principali elementi emersi e il documento completo.

Per descrivere il quadro della regolazione regionale inerente le procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il GSE ha pubblicato il rapporto “Regolazione regionale della generazione elettrica da fonti rinnovabili“, aggiornato al 31 dicembre 2018. Per “regolazione regionale”, chiarisce il Gestore nell’executive summary del documento, si intende l’insieme degli […]

