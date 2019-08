L'aumento è dovuto principalmente ai segnali di riduzione del prezzo dell'energia.

Il contatore delle fonti rinnovabili non fotovoltaiche ha indicato, lo scorso 31 luglio, un costo indicativo medio di 4,866 miliardi di euro. A segnalarlo è il periodico aggiornamento pubblicato dal GSE. Tale ammontare, come sappiamo, va confrontato con il tetto di 5,8 miliardi di euro, ed è in aumento rispetto al mese precedente di 101 milioni […]

